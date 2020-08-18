高雄市長補選結果揭曉，國民黨在補選吞敗，也掀起改革聲浪，外界也相當關注未來的發展。國民黨前副祕書長蔡正元今（18）則是在臉書表示，很多朋友到現在ㄧ直，難以走出2020敗選的創傷，ㄧ味自我認定韓國瑜沒有輸，積極的找尋各種作票的「證據」。對此，資深媒體人董智森在廣播節目中則說，「我也講過很多次，不可能作票，如果都活在這裡面，永遠走不出來...」。

蔡正元在貼文寫下，走不出創傷，就無法冷靜面對現實，無法客觀檢視敗選因素，也無法思考未來的挑戰，還會陷入敗選創傷症候群，這些症候群最明顯的症狀，就是把敗選的原因歸咎於作票，ㄧ味自我認定韓國瑜沒有輸。

蔡正元直言，要明白的告訴朋友們，2020韓國瑜是輸了，而且輸不少，原因是輸掉了中間及年輕選民，背景原因是香港反送中暴動，所搧動起來的反中、去中現象，不是作票。

董智森看完蔡正元貼文後，今(18日)在廣播節目「小董真心話」中談到，你如果是藍軍，大家都該負責，檢討怎讓民進黨輕易贏三百萬票，魅力到底從哪來？選前韓國瑜民調贏蔡英文三倍，操作方式是你要檢討的，畢竟選舉總要贏，才能兌現理念。

董智森語重心長地說，今天誰要檢討？選輸後，蔡正元講的沒錯，創傷走不出來，李眉蓁又輸，然後又說韓國瑜怎樣，韓國瑜出來加分或減分，答案不曉得嘛，很多人說如果他不出來，根本拿不到那些票，但也許他嚇跑中間選民，這也可能啊，讓罷韓的人跑去投了陳其邁，這種東西若都不能理性思考，這黨就沒前途。

最後，董智森也說，為何走不出來？因為到處在講因為蔡英文作票，「我也講過很多次，不可能作票，如果都活在這裡面，永遠走不出來。」

(中時新聞網)