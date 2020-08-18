上周五，美國佛羅里達州的萊克蘭德林德國際機場(Lakeland Linder International Airport)有一場虛驚，海關檢查一架貨機，卻發機裡頭托運的物品竟然是一支巨大的飛彈發射器，上面還寫「如果我想，我可以把整塊地方炸毀」，後來得知這枚飛彈雖然是真的，但彈頭不會引爆。至於飛彈則是屬會一家民間軍事訓練公司。

任務與目的(task and purpose)報導，發現飛彈後，安全人員立即疏散機場人員，並請教附近的麥克迪爾空軍基地（MacDill Air Force Base），希望召集爆炸物處理技術人員，以拆除彈頭。後來發現飛彈尋標器有作用，但是彈頭是不爆炸的訓練型。

據瞭解，這個貨櫃屬於一家名為達肯國際公司(Draken International)所有，而他們是一家空戰訓練單位，物色了許多退戰機，這個飛彈應該也是該公司用來進行飛行訓練之用。

達肯公司之後出面說明，表示該公司完全遵守爆炸物品的安全規則，並在最短的時間內，與機場取得連絡。

達肯國際的幻象F1戰機。(圖/Draken)

這家公司剛獲得美國空軍的戰機訓練合約，他們從全球各地購買各種退役戰機，包括MiG-21戰機、幻象F-1戰機、南非的獵豹戰機(Atlas Cheetah)、A-4攻擊機等等。

(中時新聞網)