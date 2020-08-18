台船為陽明海運建造新貨櫃輪，18日舉辦「百明輪」命名典禮。（台船提供／柯宗緯高雄傳真）

台船公司為陽明海運公司打造2800 TEU級全貨櫃輪 ，18日舉辦「百明輪」命名典禮，該船可針對不同航線海況，適用不同貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊層數，且有兼顧節能環保，也是國內首艘通過DNV-GL智慧船核可。

今命名典禮由台船董事長鄭文隆、陽明海運公司謝志堅董事長共同主持，並邀請陽明海運業務長夫人張小偉為此輪命名及擲瓶。「百明輪」船長209.75公尺、船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，載重噸達3萬7435噸。

台船指出，該輪可對於不同營運航線海況，適用不同貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性；在節能環保方面，採用低阻線形、高效能螺槳、節能反動舵及舵球，提升推進效率，大幅節省油耗與減少碳排。

該輪取得DNV-GL SMARTSHIP （OE,PE） 船級符號，配備包含特定航路貨櫃積載規畫可提高貨櫃裝載彈性，以及船體俯仰姿勢最佳化可節省油耗，運用上述技術可提升營運性能，同時達到降低溫室氣體排放目的，更為國內申辦DNV-GL智慧船規章並核可的首例。

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