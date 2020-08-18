經濟部修正「電源不足時期限制用電辦法」，納戰爭、天災與政治因素可限電，讓人質疑是因台海關係緊張提前修法為自己解套，經濟部次長曾文生今天立刻對外澄清，說台海局勢完全是個巧合，因為疫情年初就開始討論這個事情，之所以引以誤解，是因為條文中政治因素少加「國際」2字關係。

曾文生出席公開場合時表示，這次能源局預告出去，公文也沒簽到經濟部，連他都不知道。但強調這件事是年初就因為疫情開始討論，主要是當時很多港口運轉量減少，所以對重要物資都進行盤點，還包括糧食，不只能源。

他說能源局這次對能源安全做了三大方向檢討，一是分散進口來源國，我國原油進口來自 14個國家，天然氣是16國，而全球也才21個國家出口天然氣，分散來源是強化穩定供電的作法。二是增加安全存量，天然氣存量由7 天增為14 天。第三是如要進行內部管制，要有法令依據。

曾認為，限制供電政治經濟天災等因素很常見，但這次條文應該文字要加上「國際」2字，讓人家了解是國際政治因素，是外生變數，誤解才不會這麼大，將來公告前他會希望做文字修正。

對此條修正連當事人台電都不清楚，曾文生解釋，這種管制有非常多細節，包含同一條饋線上要優先供電給誰，這都會跟台電討論。

經濟部能源局自己也發出聲明稿，強調該辦法最近一次修正為2006年，當時僅針對一般短期性、可預期性電源不足狀況做計畫性限電，14年來未做修正，無法因應影響時間較長、層面較廣、複雜程度較高特殊狀況，才研擬增訂國際政治及經濟、戰爭、 天災等不可抗力因素，導致電力供應嚴重不足或天然氣進口中斷時，得實施緊急管制措施。該局強調目前仍在公開預告階段，會持續廣納各界意見。

(中時 )