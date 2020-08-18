勞動部今召開基本工資審議委員會，決定明年基本工資月薪調製2萬4000元，月薪從158元調整為160元。針對基本工資時薪僅條2元，民眾黨團總召賴香伶批「是在哈囉嗎？」這種調幅令人失望、不解，最低工資法應加速立法。

針對勞動部基本工資審議委員會決議，明年基本工資月薪調至2萬4000元、調幅約0.84％，時薪則調至160元、調幅約1.3％，賴香伶在臉書表示，審議委員基於什麼標準，有反映物價以及最低家庭生活費的真實情況嗎？

賴香伶指出，受到疫情影響，包括經濟成長率、消費者物價指數年增率等固然較去年下降，但包括租金指數、各業受僱員工每月總薪資則分別上升1.19％、1.03％，更根本的問題是，目前的基本工資仍然偏低，無法讓弱勢勞工擺脫低薪血汗的處境。

歷年基本工資之制訂與調整經過

賴香伶認為，過去基本工資審議，往往落入勞、資、政各方的角力，程序不完備，且現行基本工資審議委員會的審議只有發言摘要、簡要紀錄，沒有完整的會議紀錄可供檢視，而且審議過程的機制、審議不夠客觀，缺乏公信力。

為改善勞工低薪問題，民眾黨團將在這會期提出最低工資法草案，主張審議會應全程錄影錄音、開放旁聽，並應將會議資料公開上網，使審議過程能公開透明，並讓基本工資依據各業勞工工資、最低生活費、租金年增率等社會經濟指標來調整，不再讓基本工資成為操作政治利益的籌碼，淪為政治角力的戰場。

(中時 )