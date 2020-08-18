彰化縣在今年全中運勇奪27金、22銀及46銅，共囊括95面獎牌，打入全國前6強，也是非六都第一名，創下歷年最好成績；彰化縣長王惠美（後左三）18日親自頒發獎勵金表揚縣內揚績優選手及教練。（謝瓊雲攝）

彰化高商王苡瑄(右)連續兩年摘金，還把今年金牌獎金留在屏東恆春，捐給衛福部恆春旅遊醫院，或彰化縣長王惠美親自頒發特別獎。（謝瓊雲攝）

彰化高商校長粘淑真（左）與有榮焉，加碼頒給1萬元獎勵金，要讓金牌女將王苡瑄捐給想幫助的單位。（謝瓊雲攝）

彰化縣今年打入全中運全國前六強，還贏過台南市，今天總共頒發598.5萬元獎勵金，表揚績優選手及教練。（謝瓊雲攝）

彰化小將們好樣的。今年全中運一舉勇奪27金、22銀及46銅，共囊括95面獎牌，打入全國前6強，成績還贏過台南市、也是非六都第一名，創下歷年最好成績，彰化縣長王惠美18日親自頒獎表揚績優選手、教練，獎金總額達598.5萬元。

王惠美表示，今年全中運一波三折，因疫情延期至7月才辦，彰化縣選手們沒有懈怠，反而更加倍練習，在屏東酷熱的豔陽下表現亮眼，勇奪27面金牌，其中6人蟬聯個人賽金牌，有1人破大會紀錄、4人創新大會紀錄，這是選手、教練日積月累的成果，才能締造歷年來最好佳績，個個都是彰化之光。

其中，彰化高商王苡媗榮獲高女組800公尺金牌，這已是她連續兩年摘金，今年更破了彰化縣大會紀錄，彰化縣長王惠美更在台上頒發特別獎，肯定她將金牌獎金留在屏東恆春。

彰化高商校長粘淑真說，王苡媗不只跑得飛快，學業成績在班上亦名列前茅，非常認真，下課後留校苦練、毅力驚人；身為彰化縣田徑小將，她過去就經常把獎金捐給家扶基金會，這次南下屏東出賽，得知衛福部恆春旅遊醫院地處偏僻，醫療資源匱乏，決定將獎金5千元捐給醫院，事蹟讓各界感動。粘淑真獲悉後感動再加碼，與丈夫2人聯合頒贈1萬元獎勵金，給王苡瑄，讓她自由運用，捐給她想幫助的單位。

(中時 )