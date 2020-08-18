患有先天腦性麻痺、雙手變形嚴重的林聖傑向八里區長吳嘉榮、社會局長張錦麗、新北市議員陳偉杰（後排左起）介紹陶藝特展的作品。（戴上容攝）

患有先天腦性麻痺、雙手變形嚴重的林聖傑，利用教師為他訂做的小鎚子，用敲敲打打的方式雕塑陶藝，運用比別人更多耐心、毅力完成美麗陶藝品；八里教養院身障生即日起至9月18日，在八里區公所展出近百件「陶藝．淘意」特展，民眾到公所洽公，便能欣賞到充滿生命力作品。

林聖傑說，雙手變形的他很欣羨其他人能運用自己雙手自由捏陶，有天他鼓起勇氣，向陶藝社團教師張耀全訴說自己願望，教師張耀全為他訂製刻有紋路的小鐵鎚、木槌，教導他利用2支不同槌子代替雙手，開啟陶藝創作之路。

林聖傑表示，陶藝創作過程中充滿挫折與挑戰，一個簡單的杯口就得花費他整整一個月，在敲打陶模時，最高紀錄一連破了5個陶模，藝術之路險些功虧一簣，但他面對挫折從不氣餒，終於燒出美麗陶藝，陶藝中每條紋路都代表他永不放棄的精神。

社會局長張錦麗表示，每件作品都是身障生嘔心瀝血之作，感謝八里區公所的邀約，讓身障生有展現的舞台，期盼大家多給予鼓勵；八里區長吳嘉榮表示，去年參加教養院感恩活動時，被教養院生們的生命力感動，因此邀請院生到公所展出陶藝作品，讓更多人看到身障者的無限可能。

八里愛心教養院院長謝鑫敏補充，陶藝展作品除林聖傑外，還有李蕙君、陳揚琮、許佩珊、林麗雪、陳人逸和陳偉斌等人的創作，每件作品都是歷經無數次捏塑、彩釉、燒窯才完成，蘊含無限的熱忱和堅毅。

(中時 )