洗錢風波 新力旺集團正式辭去2席亞果董事 17:022020/08/18 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新力旺國際在發生涉嫌洗錢風暴之後，新力旺國際的2席法人董事莊周文和詹士毅，18日以「因公務繁忙，恐將無法善盡董事職責」，透過書面向亞果遊艇（7566）董事會，辭去董事職務。 亞果表示，新力旺國際的2席法人董事辭職之後，因董事席次變動未超過二分之一，因此，沒有改選或補選的問題。 (工商 ) #亞果 #亞果遊艇 #新力旺 #洗錢 #辭去 也許您會感興趣 推薦閱讀 涉洗錢案 新力旺集團將辭去亞果2席董事職務 16:232020/08/17 財經 跨國水房遭破 金主疑聞風落跑 04:102020/08/18 社會新聞 果粉免瘦荷包 傳蘋果有意推平價版Apple Watch 14:062020/08/18 科技 新力旺 辭去亞果2席董事 04:102020/08/18 證券．權證 澎湖第1起都更案文康商圈正式拆除重建 鄉親見證歷史時刻 14:362020/08/18 寶島 新力旺集團總裁莊周文身價數百億元 各界政商關系良好 16:512020/08/18 社會 六都爭霸總決賽 桃園E.SON奪冠抱走30萬 07:562020/08/17 體育 保護殼廠曝光iPhone 12全系列模型 像極了iPhone 4 16:252020/08/18 科技 男子到溪南山採集昆蟲標本失聯 搜救人員搜尋未果 16:582020/08/18 社會 《半導體》同欣電Q3營收看增逾2成 Q4審慎樂觀、明年更旺 15:402020/08/18 財經 財經熱門新聞 封殺愛奇藝、騰訊We TV 最快9月3日禁止在台代理服務 - 財經 可成泰州廠賣給藍思 董座洪水樹坐鎮說明 - 財經 別不信邪 專家：一樁併購案 嗅出台股大泡沫 - 財經 大咖怪怪的 專家：散戶小心 這幾檔別追了 - 財經 狂爆！30年前押台積暴賺300倍 國發基金絕不碰4種公司 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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