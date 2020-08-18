新力旺國際在發生涉嫌洗錢風暴之後，新力旺國際的2席法人董事莊周文和詹士毅，18日以「因公務繁忙，恐將無法善盡董事職責」，透過書面向亞果遊艇（7566）董事會，辭去董事職務。

亞果表示，新力旺國際的2席法人董事辭職之後，因董事席次變動未超過二分之一，因此，沒有改選或補選的問題。

(工商 )