中美首階段貿易協議履約情況評估在即，中國加大自美國的原油進口力度。

外電報導，市場情報公司Vortexa基於油輪臨時租約作出的預測，下月將有多達1,400萬桶原油在美裝船開往中國，涉及7艘滿載的超級油輪。如果這批油輪都能如期成行，中國當月自美原油進口量將是8月份的2倍以上。

Vortexa高級分析師Serena Huang說，增加進口美國原油或出於政治原因，中國現仍有相當可觀的原油庫存，而目前美國原油相對中東原油並沒有太大的價格優勢。

Vortexa數據顯示，截至本月17日，中國大型油企中國石油和中國石化租用的油輪，佔定於9月美國裝船開往中國的超級油輪總量的40％以上。中國購買的美國原油，包括WTI Midland和Mars，但據交易員稱，這些品級的原油售價並不比其他地區的同等級原油便宜。

報導指出，中國經濟從疫情復甦，煉油廠持續提高開工率，因疫情壓抑的需求釋放，可能是增加原油進口的原因之一。

另外，外媒基於海關數據計算得出的結果顯示，中國上半年的美國產品進口量僅達協議下2020年全年目標的23％。

根據中美第一階段貿易協議，中國承諾增加美國能源產品的進口量。不過，隨著兩國關係持續惡化，雙方原定上周末舉行的履約評估會晤已被無限期推遲。

(工商 )