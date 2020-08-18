桃園市長鄭文燦18日上午前往平鎮區，視察「平鎮區一號基地新建社會住宅」。鄭文燦表示，平鎮一號社宅預計2022年4月竣工，工程總經費約4.7億元，將興建地上12層、地下2層建物，總樓地板面積約2389.29平方公尺，提供一至三房型，合計共64戶，打造小而美的社宅。

此外，為了將多元服務引入社宅，平鎮一號將規劃親子館、家庭服務中心、終身服務學習據點、非營利組織據點等多元設施，讓社宅可以發揮更大的服務功能。 鄭文燦表示，平鎮人口約23萬，屬於桃園新興的生活圈，目前除先行利用平鎮一號約600坪的基地來推動小型社宅計畫外，後續也將研擬在湧星段，由營建署主責推動社宅規劃，以滿足平鎮地區居民的需求，讓地方居民在小社宅也能有更多空間。

鄭文燦表示，讓社宅普及化及提高社宅可及性是市府推動社宅的方向，市府亦會持續與中央研擬於適當地點興建社宅，並協調土地取得，讓社會住宅計畫可以順利推行。 本次興建的平鎮一號社會住宅擁有三大特色，包括增設雨水貯留滯洪設施、鋪設隔音地坪，並結合周邊環境創造生態跳島，其中，隔音地坪的鋪設將可降低17分貝衝擊音，是明年營建署即將上路的新政策，市府率先於楊梅一號及平鎮一號使用，不僅可提供居民更高品質的居住環境，也以高標準打造寧靜的居住環境。 桃園市政府積極擇定適當地點推動社宅計畫，包括桃園區5處、八德3處、中壢7處、蘆竹4處、楊梅1處、平鎮1處、龜山3處及大溪1處等25處，未來約可提供8,000戶，其中中壢區遠東段(居廣、居敬篤行五村)、中壢區捷運A20站、中壢區北富台及大溪區田心子段，將預計於今年完成勞務招標，期盼社宅完工後，可以提供給更多有需要的年輕家庭。 鄭文燦表示，目前社會住宅抽籤中籤率約1至2成，除了目前各處正興建中的社宅外，也與內政部營建署共同推動社會住宅計畫，以提供約12,000戶為目標，其中由市府興辦8,000戶，中央興辦4,000戶，而每棟社宅也保障3成名額，提供給弱勢家庭，期盼未來透過社宅計畫的陸續推動，提高社宅中籤率，讓更多年輕人走入社會的第一哩路，可以得到支持。

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