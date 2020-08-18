土壤水分計為農友田間常用土壤水分測定工具，測值最高為50%，而不是100%，且相同土壤水分計測值，在不同土壤及農作物生長表現截然不同，探究原因主要係與土壤質地有關。農委會台中區農業改良場因此特別運用空瓶簡單檢測自家田區土壤的質地，正確判斷土壤水分計測值，掌握田區最適灌溉時機。

台中場指出，農友可以選用瓶身寬度一致的透明容器，至自家田區採集土壤，將土壤填充於容器，填充量為容器體積1/4-1/3，再加水後劇烈搖晃，利用顆粒愈大者愈快沉積的原理，靜置待土壤沉澱，分別量測底層為砂、中層為坋粒、上層為黏粒層的高度，計算各層高度比例，並依土壤質地三角座標圖，便能快速瞭解自家田區土壤質地屬性。農友有了自家土壤質地屬性後再依作物屬性，運用土壤質地及土壤水分含量關係表，即可找出作物最適灌溉閥值。

台中場研究人員表示，植物根系所能吸收的最低水量稱作永久凋萎點；與田間容水量之差，稱為植物有效水分。需水性高的作物土壤有效水分降低30%時應適時灌溉；對於水分需求較低的作物可直至損失50%有效水分才補充土壤水分。例如，在壤土上種植果樹作物，應維持土壤水分下限26%，若田區質地為黏壤土及坋質黏土，測值低於31.5%，應啟動灌溉設備。農友若能瞭解土壤質地與水分關係，並活用土壤水分計，田間水分管理當能更精準，作物生長即可好又壯。

(工商 )