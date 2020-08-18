新冠肺炎持續在全球延燒，南韓累計確診人數攀升至15,761例，造成境內至少306人染疫喪命，近日又爆發第3波疫情，在短短6天內，全國激增上千起病例。首爾城北區「愛第一教會」爆發群聚感染，其中一名確診信徒自醫院逃跑，還將手機關機以防訊號被追蹤，目前警方已展開追緝。

綜合韓媒報導，該名50歲左右的男信徒9日曾參加禮拜活動，6天後被檢驗出新冠肺炎陽性反應，隨後被安排住進京畿道坡州醫院治療，孰料醫護人員18日一早進入病房發送食物時，卻發現男子消失無蹤，院方立刻報警處理。

警方調閱監視器畫面發現，男信徒於今日0時18分從醫院正門離開，醫護人員於上午8時23分向警方報案，坡州警察署指出，男信徒為了防止被追蹤訊號，逃跑後就將手機關機，不過目前警方已掌握到他的行蹤，將與首爾刑警合作，將患者盡快緝拿歸案。

「愛第一教會」為南韓規模第2大的群聚感染，截至17日零時已有438人確診，據悉，教會牧師全光焄及其妻子、秘書都傳出確診。當局目前針對3400多名信徒緊急採取隔離措施，並對其中2000多人進行檢測，確診病例很有可能會再進一步攀升。

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(中時新聞網)