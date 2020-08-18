百年來最大洪水襲擊四川，樂山大佛已淹至腳趾，是大陸建政以來的首次。防汛部門已佛腳平台堆砌沙包構築防洪堤，全力保護大佛。（圖／成都日報）

罕見的持續暴雨致四川省多地暴發洪水，四川18日啟動史上首次一級防汛應急回應。岷江、青衣江、大渡河水位迅速上漲，位於3江交會的樂山市，在今早10時許，洪水已經漫過樂山大佛腳趾，這也是大陸建政以來的首次，防汛部門已在樂山大佛佛腳平台周圍構築防洪堤，全力保護大佛。

據《中新社》報導，四川遭遇持續暴雨天氣，強降雨主要集中在四川盆地西部和川西高原及攀西地區，暴雨持續時間長、覆蓋範圍廣、累計降雨量特別大，四川省防汛抗旱指揮部已於18日一早啟動史上一級防汛應急回應。

《四川洪水漫過樂山大佛佛腳平台》

四川遭遇百年一遇洪水，沱江幹流三皇廟水文站出現洪峰水位446.55米。圖為洪峰過境金堂。（圖／中新社）

4天降雨量有多地累計高達數百毫米，其中累計最大雨量出現在德陽市旌陽區黃許鎮，達865.0毫米，綿竹、龍泉驛2站創有氣象記錄以來單日雨量最高紀錄，北川、江油2站為有氣象記錄以來第3高值。

報導說，目前青衣江雅安城區段已出現百年一遇洪水，預計整個青衣江流域將全面超過保證水位，大渡河下游、岷江下游也將出現全面超警超保洪水，防汛形勢十分嚴峻。

在災情方面，四川省雅安市城區和部分鄉鎮多處發生街道和房屋被淹、山體垮塌、河堤損毀等險情，已緊急轉移民眾11721戶36345人。

受持續強降雨天氣影響，四川成都、眉山、樂山等地遭遇洪澇災害，道路、村莊和農田被淹。圖為彭山通往黃龍溪古鎮的岷東大道公路被洪水淹沒。（圖／中新社）

《新華社》報導指出，日前已受到注意的青衣江、岷江、大渡河交匯的樂山市形勢異常嚴峻，岷江、青衣江、大渡河水位迅速上漲，樂山大佛佛腳平台再次進水，且洪水已漫過佛腳腳趾。這是1949年以來，樂山大佛首次被洪水淹至腳趾。樂山市組織民警與景區工作人員和民兵，冒雨接力傳遞沙袋到樂山大佛佛腳平台，在佛腳周圍構築防洪堤，全力保護大佛。樂山市鳳洲島大佛壩近1020餘名民眾被困，已組織救援撤離。

四川綿陽市境內涪江流域水位迅速上漲，對寶成鐵路涪江大橋造成影響，為保護橋樑不被洪水沖垮，當地調用總量超過8100噸的重載貨物列車推上大橋，以「重車壓樑」方式抗洪護橋。

此外，多處高速公路遭泥石流阻路沖壞，雅西、都汶、成樂等高速公路已斷道。眉山、雅安等多地旅遊景點也臨時關閉，阿壩藏族羌族自治州的九寨溝景區道路受阻、河水暴漲，已宣佈臨時閉園。

(中時新聞網)