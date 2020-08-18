暑假檔期國旅湧現熱潮，首選之一金門今（18）日卻傳出遊客遭台灣旅行社「丟包」，一直等不到車子接送的情事。縣府觀光處痛批破壞金門友善觀光形象，將協助遊客向有關單位申訴，並建議中央取消對這家旅行社的「安心旅遊」補助。

國外疫情仍燒不停之際，國旅搭上「安心旅遊」住宿優惠補助列車，離島各縣市遊客量激增，但也帶來一些亂象。日前，澎湖縣就傳出有業者趁機哄抬房價，交通部長林佳龍明白表示業者若再犯，就取消補助資格，今天金門縣也傳出有遊客遭旅行社「丟包」，搞得大家不開心的憾事。

觀光處說明，事情起因於有台灣旅行社規畫行程不周全，造成1輛遊覽車輪番載好幾批遊客，跑來跑去載不停，因此也讓遊客在景點苦等，一直等不到車子來接，嚴重影響旅遊品質。

該處直指旅行社不當作法，已重創金門縣友善觀光形象，也痛批不肖業者以低價團吸引遊客，卻未能妥善安排行程，造成遊客敗興而歸，將協助遊客向有關單位申訴。

觀光處強調，目前旅行社雖歸交通部觀光局管轄，但縣府將會向該局建議「停權」這家旅行社的「安心旅遊」補助資格，杜絕類似情事再度發生，確保旅遊服務品質，維護金門良好觀光形象。

(中時 )