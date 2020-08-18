新北市中和區公所8月起於莒光路兩側施作纜線地下化工程，預計移除36根電線桿，另外將人行道上的變電箱、路燈桿移至於汽機車停車格間的基座。（葉書宏攝）

新北市中和區公所8月起於莒光路兩側施作纜線地下化工程，預計移除36根電線桿，另外將人行道上的變電箱、路燈桿移至於汽機車停車格間的基座。（葉書宏攝）

新北市中和區公所8月起於莒光路兩側施作纜線地下化工程，預計移除36根電線桿，另外將人行道上的變電箱、路燈桿移至於汽機車停車格間的基座。（葉書宏攝）

新北市中和區公所8月起於莒光路兩側施作纜線地下化工程，預計移除36根電線桿，另外將人行道上的變電箱、路燈桿移至於汽機車停車格間的基座。（葉書宏攝）

新北市中和區公所8月起於莒光路兩側施作纜線地下化工程，預計移除36根電線桿，另外將人行道上的變電箱、路燈桿移至於汽機車停車格間的基座，還給行人暢行無阻的人行道，工程預計於年底完工，約可造福附近7個里、逾3萬居民。

新北市議員金瑞龍、瑞穗里長陳美華今年初開始即多次邀集市府交通局及台電等相關單位會勘，尋求相關改善方法。規畫將人行道上的變電箱、路燈桿，移至路面的汽機車停車格間的基座，總共新設18處供電設備基座，既不影響行人，也不妨礙路邊停車。

金瑞龍表示，莒光路通行不便問題困擾當地民眾逾30年，他於10年前擔任第一屆市議員時即開始向市府、台電爭取，未來施工完成後不僅有暢行無阻的人行道，也讓市容景觀變得更乾淨明亮，民眾不用再擔心為了繞過電線桿、變電箱與車爭道。

中和區公所工務課長陳亦揚表示，纜線地下化是市府力推的重點工作項目之一，中和莒光路車流多兩側家商家林立，原本就不寬的人行道台電變電箱就占據了大部分人行道路面，加上電線桿及路燈桿也都矗立在人行道上，走在人行道上還要閃躲這些障礙物。

施作的範圍在德光路至國光街間的莒光路上，總計長660公尺，沿路兩側將拔掉36根電線桿讓纜線下地，並將30根路燈桿移出人行道，工程預計12月31日前完工。

瑞穗里里長陳美華表示，該項工程十年前地方即爭取施作，惟因部分商家意見分歧而延宕，莒光路沿線7個里，3萬多居民都期盼早日纜線下地，讓里民有一個方便的人行道及乾淨的天際線。同時，也讓自強國中及自強國小的莘莘學子們，每天上學不必再與車爭道。

(中時 )