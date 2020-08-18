三重吳姓媽媽6月抱著嬰兒，乘坐丈夫機車「三貼」行經三重區中正南路時遭民眾檢舉，吳女收到罰單後到臉書抒發無奈情緒，引起論戰；三重警18日公布影像表示，該父母騎車三貼外，還有超越停止線的危險行徑，依法開罰900、300元罰單，若有正當理由可提出申訴將斟酌銷單。

據了解，吳女今年6月10日抱著嬰兒乘坐丈夫機車，行經三重區中正南路時，遭民眾檢舉「機車附載人員超過規定人數」，近日吳女收到交通違規300元罰單，她很無奈於是到臉書「爆怨公社」PO文抱怨，「難道現在一定要有車子才能載小孩出門嗎？爸媽想帶著孩子出門還要擔心被民眾檢舉，沒有駕照沒有車子的就只能在家裡不能出門了嗎？這樣以後誰敢帶孩子出門」。

貼文掀起網路論戰，有網友表示「好像每個人都買的起汽車一樣」、「開罰這種的有意思嗎」，也有網友提出反對看法「又不是載小孩不行，是三貼不行」、「生小孩前本來就要先思考好並且計畫未來，不是生完才說啊就沒駕照、沒車這種不負責任的話」。

三重分局交通組長黃振迪表示，檢舉民眾告發這對父母3項交通違規，分別為紅燈跨越停等線、嬰孩未戴安全帽、以及機車3貼超載，由於未滿1歲的嬰孩難找到符合頭圍安全帽，警方只針對跨越停等線、機車超載違規開出2張罰單，並非如吳女貼文僅開出1張機車超載罰單。

黃振迪指出，違規超載部分被依《道路交通管理處罰條例》第31條第5項「機車附載人員或物品未依規定者」開罰300元，另超越停止線部分，依同法條第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」開罰900元，若該父母提出「急著帶小朋友去醫院」等正當理由申訴，警方會斟酌給予銷單。

(中時 )