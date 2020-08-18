力致(3483)開發TGP薄型均溫板，四川華鎣產線已建置完成，預計第3季末到第4季開始量產出貨，由於PC相關需求穩定，且車載及基站需求增溫，力致執行副總經理鄭正成表示，下半年PC需求將優於第2季或持平，基站及車載營收有機會倍數成長，手機也會因TGP開始出貨成長，公司將持續進行新技術及產品研發，帶動公司業績成長。

力致今天下午參加櫃買中心法說會，力致為散熱廠，產品包括：熱導管、均溫板、超薄型均溫板(TGP)、主動式&被動式散熱模組，以及DC離心&軸流風扇，由於產品線完整，可以提供客戶各種散熱需求解決方案產品，成為公司競爭優勢。

目前力致除台灣新竹研發設計中心的總公司，在大陸有蘇州、四川重慶及四川華鎣3個廠區，其中蘇州聚力電機為主要生產據點，軸流/離心風扇(4KK)、車載風扇(1KK)、熱導管(2.4KK)、均溫板(1KK)及散熱模組(2KK)均有生產，重慶力耀科技以生產軸流風扇/離心風扇(3.5KK)為主，華鎣力泓電子則以生產散熱模組(1KK)、熱導管(1.2KK)，以及最新產品TGP薄型均溫板(2KK)為主。

鄭正成表示，5G高熱需求不是石墨可以解決，必須用VC或TGP，相較於傳統石墨片、薄型熱導管及VC，TGP原理雖然與熱導管、VC類似，但TGP利用特殊材質及工藝讓溶劑形成相變化而帶走熱量，可以做得更輕、更薄，且效能更好，在同樣的重量比之下可以散掉更多的熱，這是TGP的優點，也成為TGP在手機很大的立足點，未來只要有輕薄需求的產品都有機會看到公司產品。

目前力致TGP產線已在第2季建置完成，預計第3季底到第4季開始出貨，鄭正成表示，保守預估，TGP將佔公司營收10%。

隨著各項電子產品散熱需求激增，力致業績也跟著產業趨勢成長，今年第2季在PC相關產品因新冠肺炎疫情需求強勁，且大陸廠區恢復正常運作，營收攀升及產品組合較佳，帶動單季合併毛利率攀升至27.18%，年增10.88個百分點，單季稅後盈餘為1.54億元，年成長3.5倍，單季每股盈餘為2.52元，累計上半年稅後盈餘為1.59億元，每股盈餘為2.67元。

鄭正成表示，人工智慧及5G趨勢對散熱產品需求與日俱增，產業處在一個上升趨勢中，力致散熱產品涵蓋風扇、模組、導管、均溫板具有Total Solution的能力，公司持續佈局電腦、基站、車載、網通、手機等5大應用散熱方案，其中車載從3年前開始佈局，基站亦自去年開始跨入，網通及5G相關應用產品也有成果，至於TGP主要應用在手機，預計也會有跳躍式成長，公司將持續研發新技術及新產品以提升獲利。

展望下半年，鄭正成表示，公司於去年開始跨入基站，受到中美貿易衝突影響，上半年基站通訊較低迷，但下半年需求有往上增加，預計營收佔比會拉升，車載產品原本預期今年開始會有較大的出貨，受到新冠肺炎疫情影響，上半年拉貨力道有緩下來，不過隨著車市需求回溫，下半年車載需求將會倍數成長，手機亦會因TGP在第3季末到第4季出貨從0開始成長，至於PC需求也將優於第2季或持平，相關產品可望帶動下半年業績成長。

(時報資訊)