2019年包裝水進口值達8.6億元，年成長率達22.24%。看準此一商機，統一(1216)由養生聖地「廣西巴馬」的巴馬飲用天然水將在明日起在全台星巴克門市、7-ELEVEN線上購物中心、康是美網購eShop等上架。

統一指出，人體70%都是水，保健觀念光是選擇天然食材，攝取食物的原型還不夠，良好的飲食還需補充優質且足量的水分。據統計資料顯示，消費者健康意識抬頭，愈來愈重視優質水品的攝取，其中青壯年以上、中年熟齡族群，是水品消費主力。

「廣西巴馬」被譽為養生聖地，一年吸引超過800萬來自世界各地的遊客，走進巴馬縣城，眼前所見幾乎清一色都是白髮耆老，當地的盛。統一說，統一巴馬飲用天然水，每一瓶均來自秘境廣西巴馬的泉源，為提供消費者安全、優質的商品，特別在水源地建立完整的防護體系。100%水源地灌裝，歷經嚴格標準的出廠檢驗，希望將巴馬泉水以美好的姿態送至消費者手中。

(時報資訊)