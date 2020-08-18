鑄件大廠永冠-KY（1589）台中港區離岸風電鑄件廠今（18）日舉行動土典禮。行政院副院長沈榮津出席致詞表示，此投資案是持續推動台灣離岸風電產業在地化的最佳例證，希望利用離岸風電開發之際，同步在台灣建構海事工程、水下基礎到整個風機的產業價值鏈。

永冠集團看好全球離岸風電市場可觀發展商機，租下台中港區土地、斥資52.2億元興建離岸風電鑄件新廠，生產10MW以上大型離岸風機鑄件，年產能8～10萬噸鑄件，作為亞太區大型風機供應鏈樞紐。新廠預計將在2022年首季量產、第二季少量出貨。

沈榮津表示，台灣剛開始決定發展離岸風電時，有些外商、開發商跟系統商對於發展決心有些疑慮。但政府政策明確、並維持推動2025年再生能源占比達2成的堅定立場，並站在第一線協助廠商排除投資障礙，讓整體能源轉型計畫得以順利進行。

沈榮津指出，除了永冠離岸風電鑄件廠動土外，天力公司的離岸風電葉片製造工廠、系統商西門子歌美颯（SGRE）的機艙組裝廠亦在一旁興建終。而西門子歌美颯的變壓器和開關設備，也和同一專區的華城電機合作生產，已建構台中港離岸風電專區產業價值鏈。

離岸風電的水下基礎部分，沈榮津表示，北台灣由台北港世紀風電、南台灣由中鋼旗下興達海基承造，目前進展均順利，特別感謝相關公司配合政府政策來落實國產化計畫。而推動綠能計畫的同時，也帶動台灣綠能產業等相關就業機會。

(時報資訊)