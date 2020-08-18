北市大地主張永豐與妻子張王明香共同經營吉鴻電子公司，但2010年9月間，因張因心臟病發，生命垂危，經搶救挽回一命，張王得知先生在外有私生女，陸續以夫妻贈與等各種名目，轉移登記資產，但張事後反悔不認，向法院請求塗銷所有權移轉登記，士林地院日前以張卻有將多筆土地贈與2人之意，判決張敗訴，張無法拿回中山區、內湖區等多筆土地。

68歲張永豐起訴主張，妻子因擔心他死後，龐大遺產遭私生女瓜分，藉著節省遺產稅為由，過戶名下財產，隔年又以醫生叮囑3年不能搭飛機，不讓他出國，逼迫簽寫委託書，才肯放行，再更改印鑑證明，過戶名下不動產，均不是他的真正的想法，又將土地移轉給良茂建設公司，獲利上千萬。

張王明香則已2016年間偶然得知先生外遇，並將私生女納入戶口，並對小三提告，先生才惱羞成怒，一蓋否認簽署授權書、轉移公司股份讓渡書。而事實上，張對她的關心全然不顧，堅持出國洽公打拼，發自內心的願意將名下產權移轉她。

判決指出，張王明香根據張的意思辦理所有權移轉登記，並將過戶結果告訴先生，2012年張同意將名下財產過戶給妻子，全案經高等法院判決確定，士林地院法官認為，張並未提出足以推翻判決的新資料。而張王則說，張永豐2013年成立鼎鉅電子公司，資本額5000萬，衣食無虞。全案仍可上訴。

(中時 )