審議委員會今（18）日會議結論，明年元旦開始，每月基本工資調整為2萬4,000元、每小時基本工資調整為160元，全案將報請行政院核定。勞動部部長許銘春表示，今年面對疫情影響，我國經濟受到嚴峻考驗，但政府照顧基層勞工的決心，沒有改變，也特別感謝勞雇雙方願意共體時艱，並期待本次調整能帶動內需消費的正向成長，進一步振興經濟，讓勞資共創雙贏。

勞動部補充，自蔡總統上任以來，逐年調整基本工資，基本工資月薪由上任前的20,008元到本次的24,000元，調幅達19.95％；時薪由120元提升到本次的160元，調幅達33.33％。 許銘春指出指出，會中勞、資雙方委員均認同今年全球遭逢新冠肺炎疫情，情勢有別於以往。資方代表認為，多數產業受疫情衝擊，國內上半年經濟成長趨緩，且國外疫情未獲控制，連帶影響我國未來經濟復甦力道，對於經濟成長率的預測，不容過度樂觀，現階段非調整基本工資的時機。

勞方委員則認為，政府持續啟動紓困措施已適度減緩疫情帶給企業之衝擊，近期國內外機構陸續上修今年我國經濟成長率，且看好明年經濟動能，目前國內物價雖相對平穩，惟基本工資的用意是保障基層勞工的基本生活，且勞工連帶受到疫情影響，更應調漲基本工資。會中，亦由經濟部代表及勞動部勞動力發展署分享疫情以來政府對於勞資雙方的各種紓困措施。

經充分交換意見後，勞資雙方意見仍有差距，最終由代表公益方之專家學者提出折衷之建議案，綜合考量消費者物價指數年增率及經濟成長率，並審酌疫情前後情況，及維護基層勞工之基本生活所需，建議每月基本工資由23,800元調整至24,000元，調升200元，調幅為0.84％，每小時基本工資則比照每月基本工資之調幅，由158元調整至160元。全案經與會委員討論後，做成決議。

(工商 )