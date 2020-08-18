由歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）與張捷主演《腦波小姐》，18日曝光花絮影片，歐陽妮妮和張書豪掉入水中，凍到末梢神經麻痹，她直說「感覺到手指和腳趾完全沒有知覺，因為凍壞了」，形容兩人像是「亡命鴛鴦」，直喊「就連我這個不怕水的人，都害怕了」。兩人在體感溫度2度狀態下拍攝，相依為命在水裡互相摩擦取暖，自認冷到快沒命，幸好拍完後工作人員趕緊拿烤爐取暖，才恢復生氣。

劇中歐陽妮妮、張書豪擔綱男女主角，歐陽妮妮爆料，張書豪剛開始對她第一印象是不好相處，尤其第一次讀本，她想試著跟張書豪有眼神互動，沒想到張書豪一眼都沒看過她，連點頭之交都稱不上，「我們四個演員坐在一起，我跟張書豪是離最遠的，中間隔著豆花妹跟張捷。」歐陽妮妮後來發現張書豪很幽默，張書豪也告訴她「認識一個人要多花時間了解，不是看表面」，而兩人也因戲傳出戀情。

歐陽妮妮劇中飾演「魏小玲」，角色面對事情，內心複雜會假裝堅強，她自認和角色一樣都有股傻勁，遇到事情都用正面想法，「如果在意的話，我就輕生了，因此要學會不在意，並且面對這個課題。」該片製作人兼導演謝禮如稱讚她，「演到最後，歐陽妮妮根本就是魏小玲。」形容她演出了角色的靈魂。《腦波小姐》於9月12日起每週六晚間8點中天綜合台首播，9點30分愛奇藝台灣站緊接播出。

歐陽妮妮（右）曝在中天《腦波小姐》讀本時張書豪一眼都沒看她，中間隔著豆花妹與張捷，連眼神互動都沒有。（麗象影業提供）

歐陽妮妮（左）與張書豪演出中天《腦波小姐》男女主角。（麗象影業提供）

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