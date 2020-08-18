針對基本工資審議委員會決議小幅調升基本工資，行政院院發言人丁怡銘表示，政院尊重審議委員會結論，支持基本工資小幅調升，既能照顧依靠領取基本工資生活的150多萬的台灣基層勞工，又不至於過度增加企業的負擔。

基本工資微幅調整，月薪調升200元，成為24000元，時薪從158元調整為160元。

丁怡銘說，今年全世界經濟深受新冠肺炎衝擊，但因為台灣防疫做得好，紓困和振興都發揮成效，挹注資源協助企業度過難關，也讓受衝擊勞工獲得薪資或生活補助，因此今年經濟成長可望維持小幅成長，內需產業也逐漸恢復生機，減少減班休息人數。然而全球仍面臨第二波疫情，相關產業持續受到衝擊，底層勞工生活也受到影響。

丁怡銘強調，在多方考量下，政院尊重審議委員會結論，支持基本工資小幅調升，既能照顧依靠領取基本工資生活的150多萬的台灣基層勞工，又不至於過度增加企業的負擔。

(中時 )