針對基本工資審議委員會決議小幅調升基本工資，行政院院發言人丁怡銘表示，政院尊重審議委員會結論，支持基本工資小幅調升，既能照顧依靠領取基本工資生活的150多萬的台灣基層勞工，又不至於過度增加企業的負擔。
基本工資微幅調整，月薪調升200元，成為24000元，時薪從158元調整為160元。
丁怡銘說，今年全世界經濟深受新冠肺炎衝擊，但因為台灣防疫做得好，紓困和振興都發揮成效，挹注資源協助企業度過難關，也讓受衝擊勞工獲得薪資或生活補助，因此今年經濟成長可望維持小幅成長，內需產業也逐漸恢復生機，減少減班休息人數。然而全球仍面臨第二波疫情，相關產業持續受到衝擊，底層勞工生活也受到影響。
丁怡銘強調，在多方考量下，政院尊重審議委員會結論，支持基本工資小幅調升，既能照顧依靠領取基本工資生活的150多萬的台灣基層勞工，又不至於過度增加企業的負擔。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。