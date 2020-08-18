麻豆新樓醫院舉行「打造健康小廚神」活動，教小朋友認識健康均衡飲食。（麻豆新樓醫院提供／劉秀芬台南傳真）

麻豆新樓醫院舉行「打造健康小廚神」活動，教小朋友認識健康均衡飲食。（麻豆新樓醫院提供／劉秀芬台南傳真）

麻豆新樓醫院舉行「打造健康小廚神」活動，教小朋友認識健康均衡飲食。（麻豆新樓醫院提供／劉秀芬台南傳真）

現代兒童因食物供應豐富，加上活動量下降，肥胖問題已是全球關注之焦點。麻豆新樓醫院社區健康中心18日上午於麻豆聖祐補習班舉辦「打造健康小廚神」活動，藉由互動遊戲認識食物，自己動手做料理，從烹調中更能進一步認識何謂均衡飲食。

麻豆新樓醫院社區健康中心護理長尤苔安表示，研究指出肥胖兒童有一半機率變成肥胖青少年，肥胖青少年變成肥胖成年人機率達2／3，未來都是血管疾病、糖尿病等慢性病的潛在病人。

尤苔安說，肥胖的孩子除了健康問題外，對外型缺乏自信，影響所及不只是生理的健康還包括心理，以往「白白胖胖很可愛」的觀念必需根除，有鑒於此，衛教活動就要從小做起，讓學童自身認知強化開始，建立學童良好飲食觀念、吃得健康無負擔並養成運動的好習慣。

依據國健署相關訊息指出，學童期的飲食及營養問題為零食、飲料點心吃太多，油炸食物及含糖飲料為學童最喜愛食物，偏偏全穀類、乳品類、蔬菜類又吃得不夠，導致學童營養素不均衡變得肥胖，影響健康和成長。

麻豆新樓醫院營養師特別教導學童認識每日應攝取的6大類食物，包括全榖雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品及堅果種子等，並以餐盤之圖像呈現各類別之比例，同時提出口訣，讓學童易懂落實於每一餐。

小朋友只要跟著「我的餐盤」聰明吃，即可餐餐吃好又吃飽，營養跟著來，活動亦安排「我的健康餐盤舞蹈」熱身帶動跳，不但能熟悉我的餐盤六口訣，更能融入學童日常生活中。

(中時 )