新北市高灘處計畫拍賣放養在土城、樹林河濱地區的30頭水牛，每頭1.5萬元起跳，不料消息一出引發大批民眾反彈，質疑拍賣方式太不人道，還有網友號召在地居民一人一封陳情致信高灘處，為30多頭水牛請命，保留最後一塊生存空間；新北市高灘處今緊急喊卡，決定暫緩拍賣，將再和飼主研議安置辦法。

據了解，該飼主在河濱地區放養水牛長達4、5年，從三峽、土城到樹林一帶河濱地區，不時可見到大批水牛吃草、休憩畫面，偶爾甚至跨越草皮，沿著自行車道和壘球場悠哉散步，草地處處可見水牛糞便，當地民眾見怪不怪，有人覺得難得一見的畫面很「浪漫」，也有民眾擔心牛隻傷人，反應兩極。

新北市水利局去年起依違反《水利法》，一連2次開罰飼主共20萬元，飼主仍置之不理，也表明無力改善，高灘處和飼主協調後，排定本月21日標售，每頭價格1萬5000元起跳，販售金額將納入新北市市庫。

不料消息一出引發大批網友反彈，質疑「野生動物也有生存權利」、「拍賣方式太不人道」、「水牛性情溫和也從未傷人，為何不能與自然共存？」，還有網友號召在地居民致信新北市府高灘處，盼為水牛請信，保留最後一塊生存空間。

新北市議員陳世榮、立委蘇巧慧指出，昨天立即聯繫水利局、農業局，建議水牛由動保處圈養，避免拍賣淪為商場宰殺，研議更適宜的安置方式。

新北市高灘處巡管隊隊長李俊儒表示，有鑒於民眾反彈聲浪大，洽詢購買事宜者也多是動保、慈善和佛教團體，今日研議後決定暫緩拍賣，再和飼主研議更好的安置方式；李俊儒也強調，水牛體型大，若一味放養在河濱地區，擔心有傷人行為，且颱風暴雨也有落水疑慮，為確保民眾和牛隻安全，才會出此對策。

(中時 )