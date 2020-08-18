◎基本工資調漲 月薪2萬4000元、時薪160元

勞動部今天召開基本工資審議委員會，決議基本工資月薪從現行新台幣2萬3800元調至2萬4000元、調幅約0.84%；時薪部分由158元調至160元，勞動部預計3點半召開記者會說明。

◎三倍券詐騙手法翻新 警社區治安會議加強宣導

「讓您輕鬆領券還領比別人多！匯款2500收到3000的券，當天匯款，當天寄送。」看到這種好康，要小心落入詐騙集團的圈套裡。台中市政府警察局第三分局東區分駐所為防範民眾誤信與時俱進、屢屢推陳出新的詐騙手法，日前特至東區十甲里社區舉辦犯罪預防宣導活動，除了反詐騙宣導，也向社區居民傳達反毒、防竊、反酒駕及婦幼安全宣導等犯罪預防觀念，邀請警民一心打擊犯罪，共同打造安居家園。

◎尼加拉瓜大使離台 獲頒大綬景星勳章

尼加拉瓜共和國駐台大使暨使節團團長達比亞（William Manuel Tapia Alemán）即將離任，外交部長吳釗燮代表蔡英文總統頒贈大綬景星勳章，表彰達比亞大使駐台期間對深化台尼兩國邦誼的卓越貢獻。駐台各國使節及代表，以及企業各界等貴賓多人均應邀出席觀禮。

◎喬丹與布萊恩都做不到 東契奇史上第三

季後賽新鮮人東契奇，今天獨行俠與快艇之戰豪取42分，雖然最終獨行俠敗仗收場，但東契奇仍成為NBA史上第三位最年輕季後賽單場得到40分以上的球員，這項紀錄連喬丹大帝以及已故布萊恩都做不到。

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(中時新聞網)