亞光集團旗下亞泰影像（4974）18日應櫃買中心之邀舉行線上法說會，亞泰影像總經理吳淑品表示，今年擬斥資5千萬至1億元於緬甸擴產，月產能擬由現有的110萬套成長至130萬套，在新產能挹注下，今年年產能有望上看3,200萬套，下半年展望樂觀，第三季的產銷量有機會較首季出現二位數成長。

全球第二大多功能事務機（MFP）彩色影像感應器（CIS）製造廠亞泰受惠於緬甸廠產能擴充，再加上營收規模擴大，第二季獲利繳出佳績，單季合併營收為10.13億元，季增28％，由於營收規模擴大，再加上經濟效益顯現，單季毛利率17.97％，優於上季的15.24％，達2.73個百分點，單季稅後盈餘為1.02億元，EPS1.4元，優於首季的1.23元。

累計上半年合併營收18.07億元，稅後盈餘約1.91億元，年增9％，獲利再創歷年同期新高，換算EPS2.63元。

隨著客戶訂單湧入，亞泰影像去年跟進完成了緬甸廠產能的擴充，月產能達110萬套，今年再度加碼投資，內部初估月產能有望進一步提升至130萬套。

吳淑品指出，受到新冠肺炎疫情影響，居家上班成為新潮流，也跟進帶動掃瞄影印的需求，亞泰今年再提列5,000萬元到1億元的資本支出用在緬甸廠擴產，今年上半年已投入4,300萬元，餘下的資本支出也將在下半年投入，未來擴產重心也會擺在緬甸廠上，目標是期待緬甸廠的產能可以和深圳廠鼎足而立，達到五成。

吳淑品表示，由於客戶訂單強勁，下半年的展望很樂觀，第三季的產銷量可望較第一季出現二位數成長。

亞泰營運十分穩健，從2014年起，EPS均達到4元以上，去年更來到4.94元的歷史新高，經股東會通過去年度每股配發3.3 元現金股利，股利已在7月2日除息，現金股利亦已於7月24日發放，現金股利派發率達66.8％，吳淑品表示，亞泰過去現金股利派發率都維持在六成以上，未來也會延續此股利政策，為股東爭取最佳報酬率。

(工商 )