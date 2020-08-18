超商邀請失智長輩擔任高年級實習生，不僅減緩失智症退化，也打造友善失智環境。（林和生攝）

92歲陳晚（左二）在超商擔任高年級實習生，因適逢七夕情人節前夕，特地為顧客送上手作玫瑰花。（林和生攝）

屏東高齡失智症爺奶搶搭暑假實習熱潮，在屏東一處超商擔任高年級實習生，不僅學習手作咖啡、協助收銀，因適逢七夕情人節前夕，更為顧客送上手作玫瑰花，讓社區居民感受甜蜜氛圍。

92歲陳晚年輕時在市場擺攤，擅長招呼客人的她，獻上玫瑰花時不忘說著「祝你情人節快樂」，工作人員透露，2周前曾到門市熟悉環境，兒子聽到媽媽要「預習上工」，特地將訊息透過同學群組發送，揪朋友一起力挺，這天真的湧入不少熟面孔捧場，讓她加速習慣這份工作。

超商店長林詠翔表示，由於店址鄰近眷改大廈，來客有40％為高齡長輩，因此服務長輩經驗豐富，看到坐輪椅的客人都會主動上前關心與詢問需求，直接協助挑選、結帳，化解行動不便困擾。

活動正式開辦前，特地為大家進行為期1個月的專業課程訓練，實習活動後發現，失智長輩打破大眾印象，熱情、親切、也很健談，實習期間接獲許多客人認同，成為門市持續推動動力。

畢嘉士基金會執行長周文珍指出，針對活動進行問卷調查發現，有90％失智長輩無明顯退化，80％家屬認為親人參與實習後有正向改變，更舒緩家庭照顧壓力；80％顧客更能理解失智患者，且願意繼續與失智者互動，並打破對失智者的刻板印象，這都是打造友善失智環境最好的回饋。

(中時 )