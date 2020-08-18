受惠於線上教學及居家辦公趨勢，亞泰(4974)上半年稅後盈餘為1.91億元，創下歷年同期新高，每股盈餘為2.63元，由於客戶需求強勁，亞泰影像總經理吳淑品表示，第3季產銷將較第1季兩位數成長，下半年營運展望樂觀，全年可望產出3200萬套產品。

亞泰影像今天參加櫃檯買賣中心法說會，亞泰影像為影像感測器模組廠，其產品影像感測模組由感光晶片Sensor、光源(導光體)、透鏡、電路板與光學機架構而成，由於具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能，廣泛應用於噴墨式/雷射多功能事務機、掃瞄器、影印機及儲存傳訊裝置，其中又以多功能事務機及掃瞄器居多，目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶，多功能事務機相關產品佔公司營收比重約93%。

除多功能事務機/影印機/掃瞄器等產品，亞泰亦開發掃地機器人掃描模組，為知名掃地機器人品牌廠供應商。

全球新冠肺炎蔓延，居家辦公及線上教學帶旺掃瞄及列印需求，亞泰上半年業績表現亮眼，亞泰第2季合併營收為10.13億元，季增28%，由於營收規模擴大，經濟效益顯現，營業毛利約1.82億元，季增51%，單季合併毛利率為17.97%，營業淨利為1.38億元，季增68%，營業淨利率為13.6%，營業淨利及營業淨利率均創下單季歷史新高，雖因台幣及人民幣兌美金升值產生匯兌損失，但獲利季增14%，單季稅後盈餘為1.02億元，單季每股盈餘1.4元；累計上半年合併營收約18.07億元，營業毛利約3.03億元，年增率15%，主要是因營運效率顯著提升所致，稅後盈餘約1.91億元，年增率9%，獲利再創歷年同期新高，每股盈餘2.63元。

亞泰前7月合併營收為21.78億元，在客戶訂單強勁下，吳淑品表示，第3季產銷將較第1季兩位數成長，下半年營運展望樂觀，全年緬甸廠及深圳廠產出可望達3200萬套。

隨著客戶訂單湧入，亞泰影像緬甸廠區過去幾年持續增加產線，第4條產線於2019年完成，目前月產能已達110萬套，今年上半年亞泰也投入4300萬元持續擴產，吳淑品表示，今年資本支出約5000萬元到1億元，擴產後緬甸廠月產能將達130萬套，加上深圳廠，全年總產能將達3200萬套。

(時報資訊)