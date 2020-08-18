國民黨台南市議員日前爆料有商家收到假三倍券，經行政院長蘇貞昌指示檢警查辦，進而引發藍綠口水大戰。繼藍營前天控蘇「綠色恐怖」，蘇18日反批依法送辦「剛好而已」後，民進黨團也痛斥，國民黨團未經查證散布假消息，不思反省也罷，竟還召開記者會牽扯民進黨「一黨獨大」，等同詔告天下國民黨團成員未經查證散布假消息，遭移送法辦。

民進黨團總召邱莉莉表示，國民黨團向韓國瑜有樣學樣，簡直是台南版的「海水沖馬桶」，面對錯誤死不認錯，遭依法究辦還妄想轉移焦點；台灣沒有一黨獨裁，只有國民黨全黨墮落，讓選民無法認同。

民進黨團指出，國民黨團成員召開記者會指出有店家於7月20日至銀行兌換振興券發現收到假的振興券。這起烏龍爆料存在3大問題：首先，警察及檢調單位均未接獲報案紀錄；其次，爆料的民代無法指出具體受害店家及兌換銀行；最後，也是最重要的，振興券7月15日上路後，銀行於7月23日才開放兌換，明顯是散布不實謠言。

邱莉莉認為，民意代表身為公眾人物、作為專業政治工作者，至少應完成最基本的事實查證，若僅是見獵心喜地大張旗鼓召開記者會烏龍爆料，不僅浪費媒體及社會資源，散布不實訊息的行徑，也讓政府有限的人力資源，被迫因應謠言而疲於奔命。

邱莉莉強調，許多商家都鼓勵民眾使用三倍券，此時如果議員發現有造假情事，應立即提供事證協助檢警調查，早日查明真相，但國民黨團爆料後卻不願進一步告知具體人事時地物，可說是居心叵測。

邱莉莉說，國民黨團未經查證就舉行記者會散布不實揚言，究竟是故意或過失？就連新手民代助理都知道面對檢舉陳情要進行基本查證，國民黨團幾位議員問政經驗豐富，犯下這樣明顯的錯誤，實在令人不解。

(中時 )