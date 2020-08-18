屏縣府利用眷村歷史建築打造原百貨，盼藉以行銷原鄉特色物產及美食。（林和生攝）

以原住民商品為主軸規畫的「原百貨」，18日於屏東青年學院舉辦招商說明會，吸引不少部落匠師、工藝家及餐飲業者到場瞭解，屏東縣政府原民處表示，位址選定勝利星村6棟歷史建築，待整修及招商完畢，力拚明年農曆年前正式營運。

由屏縣府規畫的「原百貨」，主要考量不同部落有不同特色、工藝及地方特產，每樣產品都能深刻連結部落故事，當初是盼產品要有個說故事的地方及展售平台，百貨什麼都有、什麼都賣，便賦予這樣部落前店的角色。

屏縣府原民處長顏成仁指出，現階段以招募生活創意、家具策展、甜點手作、織品服飾設計、原民童玩及旅遊遊程等業者加入，可望串聯屏東縣9原鄉特色，建構專屬屏東縣原民商品的匯集地。

三地門青葉社區發展協會理事長巴俊傑特地參與說明會，他認為，對部落來講是一個新的契機，過去各產業多是單方面在原鄉等待遊客上門，這次有機會把部落的農產品、工藝品及深度遊程，全都帶來市區做介紹，讓更多人認識原鄉風景。

但業者擔憂未來租金、裝潢等營運成本，可能還要試算後才能決定是否進駐。顏成仁則強調，其實店家只要帶著他過去的專業與技術，還有對產品行銷的手法及知名度，其他相關設施、設備，縣府都會盡可能協助，屆時店家只要負擔租金及權利金，盼能減輕大家負擔。

(中時 )