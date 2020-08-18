後疫情時代，房市買氣大增，更出現「報復性買盤」，六都7月交易量噴發2成，創近5年新高，房市黑馬「新莊區」1~7月達3453棟，拿下新北市交易冠軍，由海悅國際(2348)、科達機構合資成立「海研建築」，在上新莊塭仔圳內港泰重劃區推出首案「新莊海悅花園」，近期銷售已達85成，日前更大手筆加碼舉辦「感恩熱銷園遊會+已購客回娘家抽獎」活動，吸引超過200位已購客、賞屋客湧入。

「新莊海悅花園」總銷15億元、可售戶100戶，觀察熱賣關鍵，除了3字頭親民開價，主打新莊首座「防疫抗震宅」、豪宅等級飛簷外觀、百坪公設、國際精品建材配備，規劃符合新莊在地需求2~3房的多元產品，其中，3房不少戶別皆全數完銷，進入銷售倒數階段，顯見規劃打中雙北與新莊當地首購、換屋族的需求，滿足消費者買房一次到位。

「新莊海悅花園」總銷15億元、可售戶100戶。(業者提供)

科達機構董事長、海研建築總經理賴建程表示，「新莊海悅花園」標榜將北市信義區豪宅飛簷外觀移植上新莊，零店面純住宅、百坪樹海花園、百坪豪宅公設，更主打新莊首座「防疫抗震宅」，導入媲美醫療環境「VAF正負壓活氧系統」、「ALFA SAFE耐震結構工法」，採國家級地震預警系統、人臉辨識系統，高規國際精工建材包括台灣水泥、日本富士達電梯、LV等級大信防水保固8年等，居家配備Rinnai林內廚具三機、德國EGGER櫥櫃板材、TOTO衛浴、Panasonic暖風機、冠軍磁磚&RAK精品磁磚、WAFERLOCK維夫拉克電子鎖、錦鋐氣密窗等，可說是不計成本打響海研建築首案口碑。

「新莊海悅花園」可售100戶，以3房為主力，坪數大卻仍賣得快，賴建程說明，格局規劃是熱賣關鍵，目前上新莊自住仍以正3房產品為購買主流，相比市場狂推小坪數自住產品，「新莊海悅花園」規劃2房24 戶、3房76戶，端出27、32、34、38、40坪產品，全方位滿足雙北與新莊當地首購、換屋族的需求，目前3房76戶中，如A2戶34坪、A3戶38坪產品全數完銷，32坪A5、A6戶也僅剩1戶，顯見產品規劃打中自住客需求，吸引新莊、板橋、泰山區、中永和等區域客青睞，更不乏來自台北市內湖、中山、中正區的高階白領剛性買盤。

「新莊海悅花園」日前舉辦「感恩熱銷園遊會+已購客回娘家抽獎」活動，吸引超過200位已購客、賞屋客湧入。(業者提供)

(中時新聞網)