失親兒福利基金會今天帶著32位年輕學子騎鐵馬到鐵馬，並參訪旺宏進行科技之旅，學生們第一次看到晶圓、IC及半導體等各種材料，對於半導體的精密程度感到相當不可思議！

失親兒福利基金會今年舉辦「三鐵共GO愛轉動」活動，8月11日從台中出發，8月17日至21日挑戰為期5天從台北至台中共計200餘公里的鐵馬騎乘。參與的學生橫跨國小六年級至大學二年級，其中更有3位國中女學生積極加入體能挑戰。

今天清晨學生自桃園出發，歷經約3小時單車騎乘後抵達旺宏，32位年輕學子與隨行社工參訪旺宏進行科技之旅，由財團法人旺宏教育基金會導覽旺宏總部大樓「創新產品與技術展示館」，向參訪學生介紹半導體等設備。

旺宏教育基金會執行長張宜如親自為學生導覽，說明半導體複雜及精密的製程，以及旺宏主要生產製造的記憶體產品如何廣泛應用在3C、車用及工業等領域，成為全球最大的非揮發性記憶體整合元件領導廠商。

在旺宏展示館中，失親兒學生認識了半導體的重要元素「矽」、製造十二吋晶圓的晶柱、佈滿精細IC線路圖的光罩、各種尺寸的晶圓、切割後的裸晶片及封裝後的IC，驚呼半導體實在太神奇了！

而同學們對於目前火紅的Switch遊戲機也躍躍欲試搶著體驗，尤其看到歷代遊戲主機的演變，都覺得很新奇。此外，旺宏展示館結合科技與藝術的巧妙設計，也讓同學們印象深刻。

(中時 )