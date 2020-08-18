「J 個 hen 棒」是由 9 個志同道合、擁有共同目標的年輕人，為了證明夢想是可以被實現，共同創辦的網路團體，誓要在台灣 YouTuber 界掀起網劇新風潮。

「J 個 hen 棒」由國光幫電玩女神「小精翎」唐明翎擔任召集人，成員包括網劇一哥「Gino」、男團 Future idol 成員「Henry」、台灣第一美腿「茉晶」、職棒啦啦隊「陳波波」、資深美女經紀人「Mia 尉真」、各大品牌愛用主持人「星星」、百貨銷售高手「玄賓」、國際品牌大使男模「路易」。團員皆將對表演的熱情與夢想投入「自家製」網路劇，從編劇導演、燈光美術、分鏡道具等幕前幕後工作，全由團員們分工合作、一手包辦，希望能為台灣YT圈帶來自創戲劇類優質作品。

有「台灣第一美腿」稱號的茉晶。(J個hen棒提供)

首發登場的是「超能力兌換所」，為一集科幻、人生、哲理、正能量於一身的全新題材網路劇，以創新的演出風格傳達正面的思想，讓搞笑短劇也能很有營養。每一集劇中主角，都有各自想獲得的事與物，透過交換，得到心中所想，可能是身高、可能是身份，改變後的人生都會在「J 個 hen棒」第一支網路短劇完整呈現。

除了網路短劇，團員會也依各人專業、嗜好，在不同領域上分享生活日常以及分享拍片創業心路歷程。未來，團隊會持續抱著對表演的熱忱、敢挑戰的冒險精神，希望能帶給觀眾不同的視野，也希望觀眾能一起陪伴9個夢想家一點一滴朝夢想邁進。

9名年輕人期待成為YT界生力軍。(J個hen棒提供)

(中時新聞網)