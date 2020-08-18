目前正值文旦採收期，台南市長黃偉哲於日前宣布8月19日起啟動文旦大果收購。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

目前正值文旦採收期，台南市長黃偉哲於日前宣布8月19日起啟動文旦大果收購，由主產區麻豆、下營、官田、佳里等4家農會全力協助辦理收購事宜，收購日期分別是麻豆農會19至21日3天；下營農會24至26日3天；官田農會21日；佳里農會21日，各農會收購時間不同，請農友多加留意。

台南市農業局表示，文旦大果收購以每公斤10元收購不符合外銷、內銷及加工規格之大果果實，作為清潔用品或有機質肥料等循環再利用資源，農糧署的收購作業程序也於18日由農業局轉知相關農會，做好收購準備工作。

農業局長謝耀清表示，台南市文旦行銷措施已規畫一系列國內多元通路活動並積極拓展新加坡、加拿大、香港及日本等國，將優質文旦鮮銷至海內外。少部分的文旦大果因多屬新欉，透過二階段加工措施，將果品分流至加工廠商製成果汁、果乾、果醬等。

第一階段文旦加工措施已於8月11日公告，加工廠商以每公斤12元以上收購，原公告收購目標量為500公噸，截至本18日中午止，受理加工廠商申請量已達630公噸，再追加採購500 公噸加工果，並已於18日公告。第一階段採購加工措施總計目標量為1000公噸。

另第二階段收購大果採分流措施，收購日期及時間詳如下列，提醒農友配合收購期程送到農會指定地點，並注意勿將爛果及雜物混雜其中以利作業，農民如有相關收購事宜可洽各集貨農會推廣部。

1.麻豆農會：收購日自8月19日至8月21日計3天，上午8時至下午4時。

2.下營農會：收購日自8月24日至8月26日計3天，上午8時30分至下午4時。

3.官田農會：收購日為8月21日，上午9時至中午12時。

4.佳里農會：收購日為8月21日，上午8時至中午12時。

(中時 )