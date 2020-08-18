歐洲新冠疫情尚未平息。繼先前曾經染疫的俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）後，俄羅能源部長諾瓦克（Alexander Novak）也中招。法國則因多地疫情出現反彈，推行強制口罩令，在南部大城馬賽，更出動130名鎮暴警察強力執法。

俄新社17日引述政府官員消息稱，隨米舒斯京工作訪問遠東地區的數名記者也宣告染疫，但並未公布確診人數。俄羅斯能源部18日公布，部長諾瓦克也感染新冠肺炎，他將於19日透過視訊參加石油輸出國組織（OPEC）與非OPEC產油國部長級監督委員會會議。

此外，俄羅斯研製的第2款新冠病毒疫苗，已展開第2期臨床試驗，參加試驗的志願者目前都感覺良好。

烏克蘭衛生部同日公布，至周日為止，國內已有近9700名醫生染疫，目前有5000多個醫護人員空缺待填補。

在法國，多名官員周一呼籲，加強向民眾免費供應口罩，尤其是在疫情嚴重惡化的巴黎及南部地區。義大利亦在部分地區推行晚間強制口罩令，並下令舞廳和夜店自周一起關閉。在英國，多地工廠出現集體感染，其中諾丁漢郡1間甜點工廠已有72人染疫。德國私人聚會亦導致疫情反彈，過去1周新增逾8000人確診，是5月以來的新高。

(中時 )