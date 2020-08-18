10年前，台南一所私人園區主人不當以非洲公獅與孟加拉母虎異種交配，產下3隻獅虎，其中2隻不敵先天缺陷而逝世，唯獨「阿彪」存活下來，協助收容的屏科大保育類野生動物收容中心特地為牠舉辦生日會，慶祝牠10歲生日。

因為異種交配造成的基因缺損，導致阿彪脊椎變形，左後肢也僵直無法正常行走。照養員為減輕阿彪體重及體型對關節的壓迫，盡量將阿彪體重穩定控制在一定範圍，並以飲食保養阿彪關節。

照養員指出，很多收容的動物皆面臨相同問題，因人類的娛樂、幻想而飼養或繁殖，但後續長期的醫療與照養問題，卻由國家或社會資源來負擔。阿彪的存在是提醒大家，切勿隨意飼養或繁殖野生動物，也拒絕前往不當對待野生動物的場所。

8月15日是阿彪生日，照養員精心製作「肉壽司」，以雞皮、雞肉、牛肉不同顏色及紋路的特性作搭配，完成一盤秀色可餐的肉壽司，照養員也透露，為什麼是壽司呢？因為「壽司多唸幾次就變成壽十，剛好阿彪10歲了，做壽司幫牠慶祝十歲生日！

(中時 )