（屏東潮州戲曲文化。圖／屏東縣府提供）

屏東縣政府辦理2020屏東文化論壇以「Pingtung Next」為主題，從原住民、閩南、客家、眷村多元族群文化議題切入，於8月24日起陸續於牡丹、潮州、萬巒及屏東市四地辦理一系列分區說明會、交流會與工作坊，邀大眾透過對話、討論、審議等方式參與文化治理，繼續創造屏東的下一個文化未來。

2020屏東文化論壇分別就「牡丹文化－部落的傳承」、「潮庄－潮州文化新可能」、「五溝水文化與生態觀光」、「勝利星村傳承新生的契機」等地方議題，提升民眾對文化公共事務的關切及參與度。

第一場8月24日於牡丹鄉石門村活動中心，27日於潮州日式建築園區、28及29日萬巒五溝國小、9月1日及2日屏東市勝利星村，介紹審議式民主的精神，並邀請在地文化工作者與青年共同分享他們的在地經驗。

接下來9月12日至9月27日在四地辦理民眾工作坊，讓民眾分組討論、腦力激盪，共同提出地方文化議題與可能解決的方案。採線上報名方式https://reurl.cc/avr5d4。

11月21日在屏東縣立圖書館舉辦「屏東大論壇」，將地方提案做分享交流，並舉辦成果展覽，以跨界創新為題，共同爬梳屏東文化的脈絡，以及未來的文化願景，共同勾勒屏東文化的在地面貌。

文化處表示，近年來屏東能量飛速發展，2019台灣燈會、台灣設計展，已讓屏東被看見，許多地方創新能力也逐漸萌芽成長，期透過文化論壇的推動，發展由下而上的文化政策公民參與，匯集公共意見，提出地方的文化願景，打造屏東文化品牌。詳細活動資訊請查詢屏東縣政府文化處臉書。

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