雖然大陸乘用車今年上半年總銷量年減23％，在疫情受到控制後，第2季銷售量已經回穩，英利-KY(2239)所屬客戶在大市場下滑情況下表現也相對穩健，帶動公司第2季稅後淨利1.52億元，年增15.2％。由於中國乘聯會預期在疫情控制得宜下，今年下半年大陸車市可望轉為正成長，看好英利-KY下半年營收可望持續回升。

英利-KY第2季合併營收50.46億元，季增36.2％，年減7.8％，主要人民幣兌台幣匯率較去年同期下跌6.6％，導致台幣報表營收呈現年減較多。第2季毛利率18.5％，季增7.0個百分點，年增0.5個百分點，因來自大陸車市在居家隔離解封後需求復甦，公司營運生產回到正軌，並透過控管成本等專案以提升毛利率。匯損部分，第2季公司呈列金融評價損失(業外匯損)為1263萬元。

大陸車市因受新冠肺炎疫情影響，乘用車今年上半年總銷量年減23％，在疫情受到控制後，該公司客戶銷售與整體車市下滑相比相對穩健，車身零件拉貨力道不減，包含一汽大眾、北京奔馳、沃爾沃等旗下汽車品牌表現優於市場，加上電動車新產品鋁合金電池殼體進入量產，公司切入更多車身結構件產品，如：儀表板支架、車身側圍總成、底盤總成等，法人預期將帶動英利-KY明年營收重回雙位數成長。

(時報資訊)