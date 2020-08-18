成吉思汗健身館創辦人「館長」陳之漢因在直播中數度指稱柏文（8462）旗下「健身工廠」以2倍租金搶租台中場館，遭柏文狀告求償3300萬元。柏文今（18）日對此發表聲明，表示館長指控無具體事實根據，日後判決賠償金將全數捐助扶持台灣基層校園運動選手。

柏文2006年創立「健身工廠」，目前在全台已有48處據點、擁有20萬名會員，為台灣本土最大健身品牌。公司於2014年公開發行股票並登錄興櫃，2016年3月10日轉上櫃交易、去年3月15日再轉上市掛牌，為全台首家上市的運動健身企業。

柏文指出，館長陳之漢去年10月17日起至今年2月18日間，9度利用「館長成吉思漢」YouTube影音網站直播，持續且重複惡意指摘「健身工廠」擬以「兩倍租金」搶租台中場館，種種不實言論嚴重毀謗企業與品牌聲譽，貶損董事長陳尚義、總經理陳尚文人格尊嚴。

基於館長陳之漢所言造成公司股東、員工、會員、社會大眾、乃至主管機關誤解，柏文決議委任展信法律事務所律師楊譜諺，向橋頭地院提告4個訴訟案件，控告館長陳之漢公然侮辱、加重誹謗罪行，並一併求償3300萬元。

柏文指出，橋頭地院今（18）日已傳訊柏文房屋仲介，證明「健身工廠不曾有出價二倍」及「搶租」行為，館長陳之漢傳訊證人亦未曾親耳聽聞「健身工廠有出價二倍」，顯見館長陳之漢在未有具體事實根據、且無合理查證下，所做的種種攻擊性言論實屬不當。

柏文表示，公司秉持「專業、正面、熱誠」經營文化，相信可憑藉誠信與勇氣尋求法院公平裁決，返還「健身工廠」及經營團隊名譽，亦深切希望同業共同良性競爭、善盡社會責任。同時，針對網路言論尺度日益失控亂象，希望邀請產官學界專家研擬對策及方案。

柏文也宣布，在此後疫情時代，針對日後法院判決此案賠償金，公司經營團隊決議將全部捐助台灣基層校園運動選手，扶持基層校園運動選手可以快樂學習、成長，詳細捐助資訊將定期於企業官網公布。

(時報資訊)