伊藤佳代開設的「跨文化溝通研究」通識課程總是吸引學生搶修。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

中山西灣學院日籍助理教授伊藤佳代過去曾是擁有80首作品、曾入圍金曲獎的宗教歌手，在中山開設「跨文化溝通研究」通識課程，深度探索外國文化，第一學期就吸引超過120人搶修，課程秒殺。

伊藤佳代自幼著迷於港片、崑劇等中華文化，大學時選擇就讀漢學系，也曾在日本劇團工作。畢業後隻身赴台就讀研究所、取得台灣文學系博士學位。這段期間，她受到台灣唱片公司發掘成為歌手，2000年推出專輯便入圍第11屆金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」。

伊藤佳代學業完成後回到日本，從拍廣告、教日文到加油站打工，體驗超過20種工作。她表示，見識形形色色的人使自己理解不同的價值觀與文化，讓她更進一步將跨領域思維落實於學術研究中，例如融合歌手經驗與課程設計，將歌詞朗誦應用於日語課程中，其成果已在學術研討會中發表。

「興趣會發展成能力、有能力才會遇上機運！」伊藤佳代從小對音樂深感興趣，曾加入合唱團受過聲樂訓練，才獲得唱片公司青睞。不排斥佛教歌曲的演唱邀約，才因緣際會開啟了一連串的音樂演出經歷。

伊藤佳代強調，除了「跨領域」外，在全球化趨勢下，「跨文化」的交流也十分重要。唯有深度探索不同文化，才能用更加客觀的角度去評價自己的文化。她在中山開設了「跨文化溝通研究」等通識課程，特別邀請韓國藝術家擔任講師，希望讓學生多接觸異國文化，開啟多元思維。

(中時 )