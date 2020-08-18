女星小嫻（黃瑜嫻）2017年和何守正爆婚變，隔了半年正式離婚，單身2年多終於交新男友，對象是金剛（李信樵），她也透過經紀人大方認愛，願意再為愛情勇敢一次。

小嫻18日傳出與金剛交往中，兩方經紀人也證實新戀情ING，小嫻現在的狀態既開心又幸福，還會繼續留在墾丁，這3天剛好在上潛水課，正在準備考潛水駕照，她離婚何守正後，空窗3年，終於有新男友，身旁朋友都為她感到開心。

金剛也透過經紀人表示，自己喜歡墾丁，經常會南下享受大海，剛好小嫻打工換宿的地方是由他好朋友夫妻經營，因為這樣，兩人有了共同朋友，因此譜出新戀情。

事實上，小嫻曾在網上感性說：「朋友會關心我婚變後又需要展現高EQ，是否苦水都自己肚裡吞，擔心我是否承受得住…」她表示會讓自己持續面對挑戰，跨出舒適圈、體驗新人生，沒想到轉個彎就遇見金剛，而金剛4月無預警和梁云菲分手，如今有了新戀情，身邊的朋友都相當祝福。

(中時新聞網)