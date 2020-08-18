南韓49歲女星李英愛，過去曾以出眾的外貌及清新的氣質，被韓國封為「氧氣美女」，加上在韓劇《大長今》在亞洲熱播，讓她一夕間爆紅成為電視劇元祖天后。而先前曾公開百坪豪宅的她，在網路上傳出豪宅面積之大，需雇用大批工人維護的傳聞，但卻遭到另一個節目擊破並公開真相。

李英愛於2009年與美籍韓裔企業家結婚並生下一對龍鳳胎後，便將重心轉往家庭，為了兩個孩子能在乾淨的環境下成長，李英愛特別買下京畿道楊平的百坪別墅，將孩子及公婆帶去那居住，並曾在節目《家師父一體》中公開過。沒想到後來卻在網路上傳出這棟豪宅要價100億韓元，甚至因面積太大需聘請20名工人來整理。

李英愛「百坪豪宅別墅」金額曝光嚇壞眾人（圖／YOUTUBE）

但據節目《聽到傳聞》了解，這棟兩層樓的百坪別墅是李英愛的父親於2009年以3億韓元購買土地再以5億韓元建造房屋，加上裝修一共只花費約10億韓元(約台幣2488萬元)，而屋內也只聘請一名保安及打掃阿姨維護而已，並非外傳的這麼誇張。

李英愛「百坪豪宅別墅」金額曝光嚇壞眾人（圖／YOUTUBE）

如今為了孩子的教育，李英愛一家已搬回首爾並定居於梨泰院，而這棟別墅則成為他們度假時的場所，不時還能在李英愛的IG中看見她與家人在那享受歡樂的家庭時光，羨煞不少人。

在 Instagram 查看這則貼文 이영애（@leeyoungae0824）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 23 日 上午 12:15 張貼

(中時新聞網)