新北市汐止白匏湖橫科彈藥庫，閒置荒廢多年，獲國防部同意活化使用。（市議員張錦豪提供／許家寧新北傳真）

新北市議員張錦豪盼橫科彈藥庫，參考高雄駁二特區、板橋435藝文特區活化再利用。（市議員張錦豪提供／許家寧新北傳真）

新北市汐止橫科彈藥庫，占地近30公頃，自從14年前發生2死10傷爆炸事故，營區庫房隨軍方遷移後荒廢至今，市議員張錦豪不斷疾呼將鄰近白匏湖的閒置庫區進行活化，近日獲國防部同意釋出近6公頃土地，未來將爭取朝文創、藝文展演空間。

張錦豪指出，橫科彈藥庫面積約有29.7公頃，共有30多座彈藥儲存庫房，而鄰近路旁的白匏湖國有地因位於軍事管制區，自然景觀優美，距離國道汐止交流道車程僅約3分鐘車程，多年來任由荒廢，相當可惜，希望在不破壞生態原則下，將庫房活化利用。

張錦豪在議會質詢建議，盼國防部比照高雄駁二藝術特區、板橋435藝文特區活化白匏湖國有地，將舊有的庫房重新裝修、融入藝文元素，給汐止居民一個文創、藝文的展演空間，不論是青創、影視基地、托老及社會住宅都是可以討論的方向。

對此，國防部回應立委沈發惠、議員張錦豪辦公室，所屬陸軍指揮部「南港營區」，其中共計11.77公頃的第一、二庫區目前仍有運用計畫，5.85公頃的第三庫區則無，對於地方建設需求，將納入與新北市府活化溝通平台研議，加速土地活化。

經發局指出，市府去年底現勘後認為第三庫區鄰近白匏湖亟具活化效益，可招商規畫整體開發，目前積極尋找有意投資的潛在廠商，如有明確投資意願，在釐清開發與適法可行性後，後續會再與國防部、國產署朝合作開發方式辦理。

(中時 )