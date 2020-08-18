土木技師林昆德是台南佳里子龍廟「永昌宮」的常務監事兼祕書，他與朋友成立台灣趙子龍文化協會，安排大陸尋根之旅，要了解趙子龍信仰源頭，收集相關書籍及文史資料，也有銅雕、酒品等收集品，他還將公司車庫改裝成咖啡館，並以趙子龍為主題，要以咖啡會友，也讓更多人了解趙子龍的歷史。

52歲的林昆德出身佳里區子龍里，小時候舉家搬遷高雄，結婚後才返鄉定居，平時就經常到廟裡拜拜，12年前子龍廟建醮，在長輩邀請下參與廟務運作，對趙子龍信仰更為虔誠，對歷史淵源也產生濃厚興趣。

為推廣趙子龍信仰與文化，林昆德原本想在廟旁開間咖啡店，陳列相關文物及收藏，最後決定改造自家公司車庫，上班時還能順便顧店，又能接待客戶及友人，一舉數得。

6年前有構想後，他就開始收藏與趙子龍相關的文物，也請名師製作銅雕，還買過整桶威士忌原酒，請人設計專屬造型酒瓶，做成子龍酒；咖啡館的裝潢也頗為講究，請來曾獲2019 DRIVENxDESIGN 銀獎的設計師林妤緁操刀，以中國風裝潢搭配山水畫及銅雕，別有韻味。

他在工作之餘也開始學習烘焙咖啡豆、煮咖啡的技巧，並從國外主要產地採購優質咖啡豆及茶葉，有咖啡、紅茶、奶茶、冰淇淋等品項，而且走健康取向，飲品類通通都是無糖。

由於沒有招牌，從外觀很難看得出是咖啡館，才開幕1周，上門的都是友人，林昆德說一切隨緣，但會在外頭擺放趙子龍塑像，呈現主題，來消費的民眾，都會贈送趙子龍的LINE貼圖。

(中時 )