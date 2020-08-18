在台灣奉祀關聖帝君的廟宇很多，但奉祀另外一員名將趙子龍的就不多了，台南佳里子龍廟「永昌宮」有300多年歷史，甚至所在地里名就叫「子龍里」，相當特別，是少數以奉祀神明為名的村里，廟方先後成立趙子龍聯誼會、台灣趙子龍文化協會，以推廣信仰及文化。

子龍廟「永昌宮」副主委謝清安表示，之前聚落居民打算建廟供奉神明時，溪水裡飄來一塊樟木，上面有被白蟻啃蝕的痕跡，隱隱約約可見到「常山趙子龍」5個字，村民嘖嘖稱奇，恰好又有來自泉州的匠師來此，說趙將軍託夢雕刻神像，故將樟木刻成2座神像，並建廟奉祀至今，連地名都叫「子龍」，延續迄今。

趙子龍被蜀帝劉禪封為永昌亭侯，永昌宮因此得名，廟方在2008年成立「趙子龍聯誼會」，整理全台奉祀趙子龍的廟宇出書，對於各宮廟神明的來源做訪談，後來更成立台灣趙子龍文化協會，吸引學者專家及有興趣的民眾加入，2017年先是大陸央視前來拍攝紀錄片，2018年還舉辦為期9天的尋根之旅，走訪趙子龍出身的河北正定、揚威三國的當陽長坂坡古戰場，以及埋骨所在的四川大邑，旅途橫跨4000公里。

永昌宮常務監事林昆德說，大陸僅有河北正定、湖北當陽、湖南桂陽、四川大邑等處有奉祀趙子龍的廟宇，且僅剩一處有香火，其餘都是觀光景點，台灣奉祀趙子龍的文獻記錄最早出現於明末，當時大陸沿海一帶並無趙子龍廟，究竟源頭從何而來，仍有待深入考據。

(中時 )