日相安倍17日健檢引發傳聞不斷

由於日本首相安倍晉三有潰瘍性大腸炎病史，第一次出任首相時，因潰瘍性大腸炎惡化，只執政了約1年就請辭。他17日進入東京信濃町的慶應大學醫院體檢，雖然官方說是例行檢查，但仍引發各方關注。

據J-CAST引述獨立政治分析師有馬晴海的話說，日本政治圈盛傳，安倍晉三可能24日辭職，而暫定由麻生接任首相。

先前日本媒體報導，最近許多政府相關人士與安倍單獨見面時，發現安倍的臉色不好，看起來相當疲倦。

日前週刊誌《FLASH》報導，安倍7月6日曾在首相官邸內的辦公室吐血。官房長官菅義偉8月4日在內閣會議後的記者會上對此表示，安倍的健康「完全沒問題」。潰瘍性大腸炎不能承受太大的壓力，所以後來只要他一忙碌，或一陣子沒公開露面，就會傳出健康亮紅燈的傳言。

與此同時，推特上再度出現「#安倍辭職」（#安倍首相辞任）的日文標籤，貼上此標籤的網友多數反對安倍執政，認為他下台對日本最好。

日本共同社報導，安倍17日突然赴慶應大學醫院進行檢查，並且在醫院內待了7.5小時才離開，後來官方指出他是進行例行體檢，更指出這是為了讓休假結束後的健康管理能夠做到「萬無一失」，醫院相關人士則表示，此次體檢是6月13日定期體檢後的「追加檢查」。

儘管外傳安倍健康亮紅燈，不過首相官邸的消息人士否認傳聞，安倍是進行全身多個部位的檢查，另一名政府消息人士也透露，安倍近期感到疲憊，是因為忙於應對新冠肺炎疫情而疏於休息。

日本副首相麻生太郎（Taro Aso）在接受媒體訪問時，強調安倍自6月20日以來已連續工作147天，他為安倍近況辯護，「一個人長時間沒休息，健康狀況下滑一點也不奇怪吧？」

(中時新聞網)