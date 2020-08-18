新北市府打造混凝土管彩繪的「躲貓貓」藝術地景，成為小朋友的最愛。（五股區公所提供／許家寧新北傳真）

五股垃圾山擺脫惡名，變身綠意盎然的休閒去處，假日與傍晚吸引許多市民前來。（五股區公所提供／許家寧新北傳真）

新北市五股垃圾山昔日環境髒亂，飄散作噁臭味，經市府一年來大力整頓，闢建2公頃的綠地公園，將城市毒瘤扭轉成五股「新冪境」，區公所22日晚間特別舉辦星光電影院活動，邀市民一同在草皮野餐，欣賞夏夜星空，共度浪漫周末夜。

甫闢建完成的五股新冪境綠地公園，位於新五路與中興路間，市長侯友宜說，在市府與公所團隊的努力下，拆除違建、清運廢棄物，並種植草皮、打造休憩步道、彩繪「躲貓貓」藝術地景，很驚訝現在變得這麼漂亮，還可以在垃圾山看電影！

五股區長洪崇璉表示，為了讓五股在地的鄉親朋友們，知道原本塵土飛揚的垃圾山，擺脫惡名變身為綠意盎然的休閒好去處，8月22日晚上7時舉辦星光電影院，邀請市民們在仲夏夜裡，走出家中，或坐或躺，悠閒在草地上賞月、看電影。

當天星空電影院將放映逗趣、適合闔家觀賞「寵物當家2」電影，200名網路報名開放10分鐘旋即搶空，也提醒另外還有300名現場名額，可免費兌換野餐墊、零食，另有400份開幕儀式照片打卡分享送小禮物等好康，先搶先贏！

除了有機會摸到氣炸鍋、果汁機等大獎，區公所考量交通安全及活動場地腹地有限，會場禁止汽車進入，下午5時至7時於五股工商立體停車場安排接駁專車服務，每10鐘發車，便利民眾前往活動場地，歡迎民眾多加使用搭乘。

(中時 )