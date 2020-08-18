豐銀投顧分析師羅雅渝表示，亞馬遜、特斯拉等科技股17日引領美股續漲，那斯達克指數收盤再創歷史新高，美股四大指數僅道瓊下跌0.31％。同時美國宣布擴大封殺華為晶片取得管道，使台股18日在聯發科領跌下，開高走低，終場跌破12,900點，以12,872點作收，跌幅0.65％。

以技術面觀察，台股18日最高上攻至12,981點，大盤在三角形收斂末端震盪，收盤守穩5日均線，技術指標日KD黃金交叉。櫃買指數則在下降壓力線附近游走，短線雖有底部成形，但仍需等待日線守穩168.22點關鍵價位，才能轉為多方態勢。

個股方面，本周納入投資組合的國喬，ABS銷售價量齊揚，且轉投資鎮江奇美貢獻大，第二季獲利季增翻倍，第三季營運可望更上層樓。

展望後市，華為利空衝擊下，電子股短線拉回整理，但半導體製造廠下半年產能利用率滿載外，資金持續從電子族群轉向中小型補漲股，加上第三季電子旺季來臨，以及美國大選前政策積極偏多，因此逢大盤拉回皆是進場時機，偏多看法不變。

(工商 )