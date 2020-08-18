倫元投顧分析師陳學進表示，台股18日震盪拉回，終場下跌83.97點，跌幅0.65％，收在12,872.14點，櫃買指數同步回檔，終場走跌0.46點，跌幅0.28％，以164.54點作收。三大法人方面，外資轉賣29.95億元，投信轉賣0.18億元，自營商轉賣20.96億元，惟外資於台指期貨減碼2,847口多單，累計淨多單部位為26,921口，心態呈現謹慎中性偏多。

美國17日進一步收緊對華為的限制，即便聯發科5G手機晶片中的美國技術含量低於25％，未來若要出貨華為，恐要向美國申請並取得許可，聯發科18日股價中箭落馬，拖累華為供應鏈與IC業者如立積、矽力-KY、愛普、精測、穩懋等個股紛紛重挫，蘋概股或設備股也幾乎無一倖免，台股盤中一度重挫達115點。

不過從線型架構來看，目前均線呈現多頭排列向上，多頭趨勢未因利空而有所改變，且盤面上不乏許多好股票輪番上漲，譬如國光生、高端疫苗、大學光、台玻、長榮、宣德、技嘉、華擎、欣興、金像電、廣錠、曜越、鈺齊-KY等，顯見市場法人偏多操作企圖心強烈，因此只要多頭格局不變，並守穩12,327點關鍵支撐或月線不破，逢低偏多操作的策略無須改變。

個股方面，本周納入投資組合的美德醫療-DR，上半年獲利大賺1.4個股本， 18日股價持續亮燈漲停，在內外資法人大戶心態積極偏多，只要量價不失控，後市仍有大漲再創新高的機會。

(工商 )